جامعة أسوان تفوز بالمركز الثاني ضمن 5 جامعات مصرية كأفضل جامعة



جامعة أسوان جامعة أسوان



تواصل جامعة أسوان تحقيق أرقامها القياسية فى الحصول على الجوائز العالمية والدولية والمحلية في المسابقات والمنافسات المختلفة التي تشارك فيها وهو ما يؤكد جدارتها في استكمال الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها خلال الفترة الحالية .



وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد " فوز جامعة أسوان بالمركز الثانى على مستوى 5 جامعات مصرية فى التصفية الثانية كأفضل جامعة وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي انطلقت تحت عنوان "لزيادة فاعلية دور الجامعات المصرية فى تطوير القرى العشوائية المحيطة بها".



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة بذلت جهود كبيرة في تطوير قرية المنصورية التى تم إختيارها والتى قامت لجنة التقيم والمتابعة بزيارة القرية على الطبيعية ، كما قام أهالى القرية بالترحيب والحفاوة لإستقبال الضيوف وأعضاء اللجنة.

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وأشادت اللجنة بما قامت الجامعة بتقديمه لأهالى القرية من أعمال التطوير ويعد هذا إنحاز جديد يضاف إلى جامعة أسوان بعد فوزها بالعديد من المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى جامعات العالم ، ومنها فوز الجامعة بالمركز الأول عالميًا فى الإستشهاد العلمى وإدراج جامعة أسوان ضمن أفضل عشرة جامعات عربية ، لتستكمل إنجازاتها خلال عام 2019 بفوزها اليوم بالمركز الثانى بعد جامعة السويس يعد نجاحًا لفريق العمل الذى قام بتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية بقرية المنصورية .فيما ثمن دور الدكتور حمادة رجب مسلم أستاذ مساعد التخطيط والتنمية بكلية الخدمة الإجتماعية ومنسق المبادرة وفريق العمل وكل من شارك في هذه المبادرة من كلية الطب وكلية الزراعة والموارد الطبيعية وكلية الخدمة الإجتماعية .