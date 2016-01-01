تواصل جامعة أسوان تحقيق أرقامها القياسية فى الحصول على الجوائز العالمية والدولية والمحلية في المسابقات والمنافسات المختلفة التي تشارك فيها وهو ما يؤكد جدارتها في استكمال الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها خلال الفترة الحالية .
وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد " فوز جامعة أسوان بالمركز الثانى على مستوى 5 جامعات مصرية فى التصفية الثانية كأفضل جامعة وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي انطلقت تحت عنوان "لزيادة فاعلية دور الجامعات المصرية فى تطوير القرى العشوائية المحيطة بها".
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة بذلت جهود كبيرة في تطوير قرية المنصورية التى تم إختيارها والتى قامت لجنة التقيم والمتابعة بزيارة القرية على الطبيعية ، كما قام أهالى القرية بالترحيب والحفاوة لإستقبال الضيوف وأعضاء اللجنة.
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التعليقات على جامعة أسوان تفوز بالمركز الثاني ضمن 5 جامعات مصرية كأفضل جامعة
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