تنظم حاضنة اعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ جامعة القاهرة یوم الاثنین المقبل، یوما للعروض یتم خلاله الاحتفال بتخریج ١٢ شرکة ناشئة وذلك برعاية رئیس جامعة القاهرة د محمد الخشت رئیس جامعة القاهرة ، والدکتور محمود السعید عمید کلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة.
وضمت دورة الاحتضان العادیة ستة مشروعات هي ( نشئ ، راجع ، دوك سبیرت، أور آرت، لیین، قطعة) وتتنوع المجالات التي تغطيها المشروعات السابقة ما بین التعلیم، الصحة، الذکاء الاصطناعي، الفاشون والحرف الیدویة، التکنولوجیا وصناعة السیارات.
کما ضمت دورة الاحتضان الخاصة یالسیدات والنساء ستة مشروعات وهي (BLU,FOTM, WOMPREUNER, BOOK GEEK, ASSUR, وتغطي الشرکات الست مجالات مختلفة منها إعادة تدویر المخلفات العضویة والبیئة، تمکین النساء، الصناعات التأمینیة، جودة الحیاة .والصحة، ادارة الضغوط النفسیة من خلال أنشطة حیاتیة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سياسة واقتصاد القاهرة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من حاضنة الأعمال.. الاثنين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق