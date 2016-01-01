سياسة واقتصاد القاهرة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من حاضنة الأعمال.. الاثنين



كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية



تنظم حاضنة اعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ جامعة القاهرة یوم الاثنین المقبل، یوما للعروض یتم خلاله الاحتفال بتخریج ١٢ شرکة ناشئة وذلك برعاية رئیس جامعة القاهرة د محمد الخشت رئیس جامعة القاهرة ، والدکتور محمود السعید عمید کلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة.



وضمت دورة الاحتضان العادیة ستة مشروعات هي ( نشئ ، راجع ، دوك سبیرت، أور آرت، لیین، قطعة) وتتنوع المجالات التي تغطيها المشروعات السابقة ما بین التعلیم، الصحة، الذکاء الاصطناعي، الفاشون والحرف الیدویة، التکنولوجیا وصناعة السیارات.



کما ضمت دورة الاحتضان الخاصة یالسیدات والنساء ستة مشروعات وهي (BLU,FOTM, WOMPREUNER, BOOK GEEK, ASSUR, وتغطي الشرکات الست مجالات مختلفة منها إعادة تدویر المخلفات العضویة والبیئة، تمکین النساء، الصناعات التأمینیة، جودة الحیاة .والصحة، ادارة الضغوط النفسیة من خلال أنشطة حیاتیة.

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حصاد 2019 | هذا ما حققته جامعة القاهرة في ملف تطوير مستشفياتهالطلاب جامعة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة بالعربيویبدأ یوم العروض بکلمات افتتاحیة لکل من د.هبة مدرحت زکي المؤسس والمدیر التنفیذي لحاضنة أعمال کلیة الاقتصاد، نیللي محمود ممثلة عن إیجي بانك الراعى الرئیس للحاضنة، د محمود السعید عمید الکلیة، د محمد عثمان الخشت رئیس جامعة القاهرة، وعدد من المتحدثین.ویلي ذلك عرض فیلم وثائقي عن المشرعات الإثنتي عشر المحتضة بدورتي الاحتضان العادیة والخاصة، ثم عروض الشرکات، وفي النهایة يتم توزیع جوائز المراکز الثلاث الأولى.