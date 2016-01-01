التعليم تطبع نسخ ورقية من امتحانات 2 ثانوي لمواجهة أي ظروف استثنائية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكد الدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام ، أن الوزارة تستكمل حاليا اجراءات الاستعداد الجيد لـ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول .



وأوضح حجازي ، أنه تم تكليف الادارات التعليمية بطباعة الامتحانات للطلاب المتقدمين لاداء الامتحان من الفئات المقرر لها الامتحان ورقيا ، وفقا للمواصفات الفنية التي وضعت بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.



وأصدر مساعد وزير التربية والتعليم ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة التنبيه على جميع مديري عموم الادارات التعليمية ، بإتخاذ اللازم نحو الالتزام بطباعة نسبة احتياطية تمثل 15 % من اجمالي عدد الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي .

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وأوضح حجازي أن هذا الاجراء هو اجراء معتاد عند طباعة الاوراق الامتحانية ، لتكون جاهزة بمركز توزيع الاسئلة بالادارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تحدث أثناء سير الامتحان بجميع المدارس ، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب.امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. اعرف المواصفات الرسمية وعدد الأسئلةتحذيرات عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات.. تعرف عليهاوكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020.ونص الخطاب على أنه بالنسبة للطلاب الذين سيؤدون الاختبار ورقيًا، تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (يناير 2020) في الفترة المسائية (وفقًا لجدول الامتحان المعتمد) لطلاب الصف الأول الثانوي وطبقًا للمواصفات التي أصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.كما نص الخطاب على تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان فنية لإعداد الامتحانات وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الذي عُقد بين مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة والموجهين العموم ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإعداد الامتحانات.وتضمن الخطاب بيانا بعدد الأسئلة وأنواعها للصف الأول الثانوي : حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤالا (20 سؤالا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالًا (23 سؤالا اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالا ً (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤالا اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤالا اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالًا اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالًا اختيار من متعدد.وبالنسبة للاختبارات الإلكترونية، تُعقد في الفترة الصباحية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصليةكما تضمن الخطاب بيان بعدد الأسئلة وأنواعها للصف الثاني الثانوي : حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤالا (20 سؤالا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالًا (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالًا (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤالا اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالًا اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالًا اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالًا اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالًا اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالًا (15 علم نفس، و15 اجتماع)، وتطبيقات رياضية 30 سؤالًا (15 استاتيكا، 15 هندسة).