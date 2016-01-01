حكم المسح على الملابس عند الوضوء بدلا من غسل اليدين| اعرف الرأي الشرعي



حكم المسح على الملابس عند الوضوء حكم المسح على الملابس عند الوضوء



"ما حكم المسح على الملابس عند الوضوء؟"، سؤال يشغل بال الكثيرين هذه الأيام، خاصة مع برودة الجو وارتداء الملابس الثقيلة.



وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، مشيرة إلى أن غسل اليدين إلى المرفقين من أركانه بالإجماع.



وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: "هل يجوز المسح على الملابس تحديدًا على اليدين، حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد؟"، أن غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء لا يسقط إلا للضرورة، كأن أخبر الطبيـب الـعـدل المتخصـص أن الـغسـل ضـار، فحينئذ يتحول إلـى التيمم، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عـن الغسل بسبب البـرد.

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حكم المسح على الملابس أثناء الوضوءوورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "والدي شيخ مسن وأصابه المرض وأثناء الشتاء لا يستطيع رفع ملابسه الثقيلة لغسل ذراعيه أثناء الوضوء، فهل يجوز المسح على ملابسه أثناء الوضوء، فما الحكم؟".وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إن كان يشق عليه الوضوء لتعب أو أن يخاف من مرض أو بأمر الطبيب، فله أن يتيمم هذا ما نعلمه ولا نقول بإسقاط غسل اليدين في هذه الحالة.وأشار إلى أن المسح على الملابس لم يرد فيه شيء ولكن هناك رخصا للمريض أو لمن بيديه جرح أو ما شابه.هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوءمن جانبه، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الوضوء ركن من أركان الإسلام وشرط لصحة الصلاة.وأضاف "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال مضمونه: "بعض الأشخاص يمسحون على البلوفر أثناء الوضوء بدلًا من غسل اليدين فهل هذا صحيح؟"، أنه لا يجوز المسح على الملابس أو على أعضاء الوضوء أثناء الوضوء إلا الرأس فقط أو على الخفين.وتابع قائلا: "إن المسح على الخفين عبادة ولكن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) لم يمسح على الملابس فلا يصح أن نقيس مسح الخفين على مسح الملابس، حيث إن النبي (صلى الله عليه وسلم) عظم أجر من يتوضأ على المكاره أى كمن يتوضأ فى الطقس البارد، فمن مسح على الكمين بدلًا من غسل اليدين فيكون وضوئه باطلا ولا تجوز صلاته.. وعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى".