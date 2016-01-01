حكم قطع صلاة تحية المسجد واللحاق بالجماعة | مستشار المفتي يجيب



الدكتور مجدى عاشور الدكتور مجدى عاشور



قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يكره الشروع فى صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة فى الإقامة فلا نبدأ فى النافلة لما رواه مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».



وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" ، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم إذا أقيمت الصلاة للفرض والرجل يصلي تحية المسجد أو نافلة فهل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل فى الجماعة »؟، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فى النافلة فإن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل لحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، أما إذا لم يخش فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة.

