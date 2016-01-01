هناكل إيه النهاردة.. مندي فراخ و طاجن سبانخ وسلطة جرجير.. وفواكه بالبشاميل والشيكولاتة



مندي فراخ مندي فراخ

هناكل ايه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.



طريقة عمل مندي دجاج للشيف شربيني

مقادير مندي دجاج

أرز بسمتي

دجاجة

زعفران

قرفة

ورق لورا

حبهان

ملح

فلفل أسود

بهارات مشكلة

فلفل حار

بصل مكسرات

زبيب صنوبر

جزر

كرفس

كركم ثوم

طماطم

مرقة

زيت ذرة

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طريقة عمل مندي دجاج* افرمي البصل والجزر والكرفس و ضعيهم فى الماء المغلى* ضيفى بودرة الزعفران و الطماطم ثم ضيفى البهارات و اللور و الحبهان وقرفة و كركم مع ملح وفلفل و زيت الذرة* افرمى الثوم فى الكبة ثم يضاف الى الحلة ثم ضيفى الدجاج* ارفعى الدجاج بعد السلق و تصفى المرقة و يسوى الأرز بها حتى يكتمل النضج مع الفلفل الحار* ضعي الدجاج فى الفرن حتى تحمر وتقدم مع الأرز و زيني المكسراتطريقة عمل طاجن سبانخ للشيف شربينيمقادير طاجن سبانخ :سبانخبيوريه طماطمثومبصلدجاجكمونمرقحمصشبتزبدة – كزبرة ناشفةكزبرة خضراءسمنةأرز أبيض بالشعرية للتقديمبهاراتملح فلفل أسودطريقة عمل طاجن سبانخ :* يفرم البصل و يشوح فى الزبدة حتى يصفر تماما وتقطع صدور الدجاج مكعبات و تضاف الى البصل* تضاف السبانخ المفرومة الى الخليط مع كزبرة خضراء و شبت ويضاف بيوريه الطماطم مع ملح وفلفل و يترك الخليط على النار حتى يتجانس* يفرم الثوم فى الكبة و يوضع منه نصف ملعقة كبيرة على خليط السبانخ ويضاف اليه البهارات و الكمون و يترك الخليط مع الماء الساخن ثم الحمص* تترك على النار حتى تنضج تماما فى طاسة اخرى يشوح الثوم مع سمنة ثم يضاف إليه كزبرة ناشفة ثم الطشة* يرفع الخليط فى طاجن الفرن و يرص عليه حلقات من الطماطم والفلفل الألوان و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج* فى حلة أخرى تشوح الزبدة مع مكعب المرقة و يضاف إليها الأرز الأبيض ويضاف إليه الشعرية مع الماء الساخن و يترك حتى ينضج تماما* فى طاسة أخرى يشوح الثوم مع سمنة ثم يضاف اليه كزبرة ناشفة ويضاف إليها الطشة* يرفع الخليط فى طاجن الفرن و يرص عليه حلقات من الطماطم والفلفل الالوان و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج* فى حلة أخرى تشوح الزبدة مع مكعب المرقة و يضاف اليها الأرز الأبيض* يضاف إليه الشعرية مع الماء الساخن و يترك حتى ينضج تماما* يقدم الأرز بالشعرية مع السبانخ بالطماطم ساخناطريقة عمل سلطة جرجير للشيف شربينيمقادير سلطة جرجيرجرجيرطماطم شيريبصلجبنة بارميزان مبشورةزيت زيتونسماقملح فلفل اسودعصير ليمونثوم مفرومطريقة عمل سلطة جرجير :* يقطع البصل شرائح ويتبل بالملح والفلفل الأسود والسماق وزيت الزيتون وعصير ليمون والثوم* يوضع الجرجير في طبق التقديم ثم البصل المتبل ثم الطماطم الشيري* تقدم السلطة باردة مزينة بالجبنة البارميزان المبشورة بالهناطريقة عمل فواكه بالبشاميل والشيكولاتة لعماد الخشتمقادير فواكه بالبشاميل والشيكولاتةبرقوق أحمرفراولةتوت أحمرتوت أسودكريزبسكويت سادةصوص شوكولاتةفانيلاقرفةزنجبيلسكركريمة لبانىبشاميلطريقة عمل فواكه بالبشاميل والشيكولاتة:* ضعى السكر على النار ثم ضيفي الفراولة والبرقوق والتوت والكريمة ثم الكريز* ضيفى الفانيلا والزنجبيل والقرفة فى قالب بايركس* ضعي طبقة من البسكويت ثم ضيفى خليط الفواكه ثم طبقة أخرى من البسكويت ثم صوص الشوكولاتة ثم البشاميل* ادخليه الفرن حتى احمرار الوجه ويقدم مزينًا بالبسكويت