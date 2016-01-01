طريقة عمل الكسكسي البيتي أفضل من الجاهز

يتلهف العديد من الأشخاص على تناول طبق من الكسكسي ،سواء المحلى بالسكر واللبن أو بالخضار ،فإذا كنت من ضمن عشاق تناول الكسكسى عليك بالتعرف على أفضل طريقة لعمل الكسكسي البيتي ،تقدمه الشيف نجلاء الشرشابي .
مقادير كسكسي :
1 كيلو دقيق
ماء حسب الحاجة
رشة ملح
سمنة
للحلو
لبن
سكر بودرة
زبيب
جوز هند
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