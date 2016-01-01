أضرار شرب الكمون للرضع.. يؤدي إلى ظهور مشاكل فى الجهاز الهضمى



أضرار شرب الكمون للرضع أضرار شرب الكمون للرضع

أضرار شرب الكمون للرضع، ليست خطيرة ولكن الرضيع يتأثر بأى شيء يتم تناوله دون معرفة مدى تأثيره أو بدون استشارة طبيب، لذلك يُنصح الأطباء الأم دائما بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية وعدم الإفراط فى تناول الرضيع للعديد من السوائل التى ترهق معدته، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أضرار شرب الكمون للرضع.



أضرار شرب الكمون للرضع



1- حرقة المعدة والأمعاء

يسبب الكمون آلاما للرضع حول المنطقة المحيطة بالشرج عند التبرز، كما أن شرب الكمون بكثرة للرضع يعمل على تحفيز الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

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2- بعض الأطفال الرضع يكونون أكثر حساسية للأعشاب والتوابل والتى من بينها الكمون، لذلك انتظري بضعة أيام لترى ما إذا كان هناك رد فعل من طفلك تجاه شرب الكمون.3- صعوبة فى الهضم وظهور مشاكل فى الجهاز الهضمى.4- قد يؤثر الكمون على حليب الأم وسلامته، لذلك ينصح المرضعات بعدم الإفراط فى شرب الكمون لأنه يؤثر بذلك على الرضيع.5- يعد الكمون من ضمن التوابل التى تحفز من رفع درجة حرارة الجسم.6- تُنصح السيدات بضرورة عدم إدراج السوائل أو الإفراط فى تناولها قبل أن بلوغ الطفل لعام على الأقل.على الرغم من الأضرار التى رصدناها فى السطور السابقة، إلا أن هناك بعض الحالات التى تستلزم تناول الكمون ولكن تحت إشراف الطبيب المختص، والتى تتضمن:- يعد الكمون علاجا فعالا للأطفال الذيين يعانون من مشاكل التنفس والربو عن طريق تطهير المخاط من الشعب الهوائية من خلال استنشاق البذور أو عند أخذها كماء الكمون.- مكافحة العدوى الفيروسية والبكتيرية عند الأطفال.- علاج البواسير، والحموضة- يعد الكمون مصدرا ممتازا للكالسيوم والحديد وهو أمر حيوي لنمو الرضع والأطفال.- كما يعد الكمون علاجا فعالا للإمساك عند الأطفال.- يحسن مناعة الأطفال نظرا لاحتوائه على فيتامين C.- يفضل تناول الكمون للأطفال الذين تزيد أعمارهم عبى سنة من خلال شرب ماء الكمون فقط 3-4 مرات في الأسبوع.