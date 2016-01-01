طريقة عمل الكريب الحادق.. أسهل وصفتين للحصول على مذاق رائع



طريقة عمل الكريب الحادق طريقة عمل الكريب الحادق



طريقة عمل الكريب الحادق، تعد الأسهل والتي تمكن ربة المنزل من تحضير الكريب الحادق لأطفالها دون وجود أى عناء وخاصة أن الكريب الحادق من ضمن الأكلات الشهية التى يرغب فيها الكثيرون، ويقومون بشرائها من الخارج، دون معرفة مدى جودتها لذلك فإن التقرير التالى يرصد لكم طريقة عمل الكريب الحادق.



طريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد



تحتاجين سيدتى فى طريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد إلى تلك المقادير والتى تتضمن ما يلي:-

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- 2 بيضة-كوب لبن- كوب دقيق- عصير ليمون- ملعقة صغيرة بودرة بصل- ملعقة صغيرة بودرة ثوم- نصف كوب شبت مفروم- شرائح ليمون- كوب كابري- ملح فلفل- سالمون مدخن- نصف كيلو لبنة- ملعقة كبيرة مستردةطريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد- قومى سيدتى بخلط الدقيق واللبن والبيض والملح والفلفل لتحصلي على خليط الكريب- ثم قومى بوضع قليل من الخليط في الطاسة في شكل دائري وتأكدى من نضوجها على الجانبين- بعدها اخلطي اللبنة والمستردة والليمون وبودرة البصل وبودرة الثوم والشبت وملح وفلفل لتحصلي على الكريمة- بعد التأكد من نضوج الكريب قومى بحشوه بالكريمة والسلمون المدخن وقدميه باردا.طريق عمل الكريب الحادق للشيف حسنتتضمن الوصفة الثانية للحصول على كريب مثل الموجود فى المطاعم الخارجية، هى طريق عمل الكريب الحادق للشيف حسن حيث تحتاجين فى البداية إلى المكونات التالية والتى تشمل :-- 6 بيض-رشة فلفل اسود-رشه ملح- زبدة سائحة- 2 كوب دقيق- لتر لبن- زيت نباتيأما مكونات الصوص الأبيض تشمل- سمن- دقيق- لبن- ملح- فلفل أبيض- مكعب مرق دجاج- جبنة شيدر- جبنة موزاريلا مبشورةطريقة عمل الكريب الحادق للشيف حسن- قومى بخلط البيض والملح والفلفل الزيت الزبدة السائحة مع بعضهم البعض ثم ضيفي الدقيق إلى الخليط السائل وتقليب المكونات جيدا ثم ضيفي اللبن مع تقليب الخليط.- ثم اتركى الخليط لمدة 10 دقائق حتى يهدأ ثم قومى بوضع القليل من الخليط على طاسية على شكل دائري وهكذا إلى أن ينضج الكريب.- أما بالنسبة للصوص الأبيض قومى بإضافة الزبدة والدقيق فى طاسة على نار هادئة وتقليبهم مع بعضهم ثم إضافة اللبن على الخليط وقومى بالتقليب جيدا ثم ضيفى مكعب المرق وقومى بالتقليب إلى أن تصلي لصوص البشاميل.