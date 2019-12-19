حقيقة تحطيم أنف أبو الهول على يد نابليون.. فيديو



حقيقة تحطيم أنف أبو الهول حقيقة تحطيم أنف أبو الهول



قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن ذقن أبو الهول المستعار الملكي تم تحطيمه، مشيرا إلى أنه موجود مع لوحة رشيد الحجرية في المتحف البريطاني.



وأضاف بسام الشماع، في حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يتمنى من بريطانيا إعادة ذقن أبو الهول ولوحة رشيد الحجرية إلى مصر.



وأوضح المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أن نابليون لم يحطم أنف أبو الهول كما هو معروف تاريخيا، مشيرا إلى أن هناك رسمة إلى أبو الهول تعود إلى عام 1737 وكانت الأنف مكسورة.

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وأكد الدكتور بسام الشماع، أن أنف أبو الهول كانت موجودة والتمثال منحوت بالأنف، إلا أن نابليون ليس له يد في تحطيمه، بل تحطم قبله.وأشار المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إلى أن أنف أبو الهول لم يتحطم أيضا بسبب عوامل التعرية، إلا أنه لم يعلم أحد من حطم أنف أبو الهول.https://www.facebook.com/dmctveg/videos/975367632820465/?t=0