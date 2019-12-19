حقيقة تحطيم أنف أبو الهول على يد نابليون.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › حقيقة تحطيم أنف أبو الهول على يد نابليون.. فيديو

صورة الخبر: حقيقة تحطيم أنف أبو الهول
حقيقة تحطيم أنف أبو الهول


قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن ذقن أبو الهول المستعار الملكي تم تحطيمه، مشيرا إلى أنه موجود مع لوحة رشيد الحجرية في المتحف البريطاني.

وأضاف بسام الشماع، في حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يتمنى من بريطانيا إعادة ذقن أبو الهول ولوحة رشيد الحجرية إلى مصر.

وأوضح المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أن نابليون لم يحطم أنف أبو الهول كما هو معروف تاريخيا، مشيرا إلى أن هناك رسمة إلى أبو الهول تعود إلى عام 1737 وكانت الأنف مكسورة.

وأكد الدكتور بسام الشماع، أن أنف أبو الهول كانت موجودة والتمثال منحوت بالأنف، إلا أن نابليون ليس له يد في تحطيمه، بل تحطم قبله.

وأشار المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إلى أن أنف أبو الهول لم يتحطم أيضا بسبب عوامل التعرية، إلا أنه لم يعلم أحد من حطم أنف أبو الهول.

https://www.facebook.com/dmctveg/videos/975367632820465/?t=0

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة تحطيم أنف أبو الهول على يد نابليون.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24100

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager