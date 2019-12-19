عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، فقرة خاصة باستضافة بطل عمره 100 عام، وهو البطل فوزي أبو الطاهر أحد أبطال المقاومة الشعبية، وتحدث عن ذكرياته مع المقاومة الشعبية في بورسعيد.
وروى فوزي أبو الطاهر، خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، ذكرياته في أحداث 56 ومشاركته في المقاومة خاصة في أحداث «سور الجبانات» ببور سعيد.
وقال أحد أبطال المقاومة الشعبية «عندما أشاهد الصور الخاصة بى في المقاومة الشعبية عام 56 أتذكر مدى الحماس والغل الذي كان يخرج أمام العدو».
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التعليقات على بطل عمره 100 سنة يستعيد ذكريات المقاومة الشعبية وحديثه مع عبد الناصر ..فيديو
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