بطل عمره 100 سنة يستعيد ذكريات المقاومة الشعبية وحديثه مع عبد الناصر ..فيديو

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صورة الخبر: فوزي أبو الطاهر أحد أبطال المقاومة الشعبية
فوزي أبو الطاهر أحد أبطال المقاومة الشعبية


عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، فقرة خاصة باستضافة بطل عمره 100 عام، وهو البطل فوزي أبو الطاهر أحد أبطال المقاومة الشعبية، وتحدث عن ذكرياته مع المقاومة الشعبية في بورسعيد.

وروى فوزي أبو الطاهر، خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، ذكرياته في أحداث 56 ومشاركته في المقاومة خاصة في أحداث «سور الجبانات» ببور سعيد.

وقال أحد أبطال المقاومة الشعبية «عندما أشاهد الصور الخاصة بى في المقاومة الشعبية عام 56 أتذكر مدى الحماس والغل الذي كان يخرج أمام العدو».

وأضاف فوزي أبو الطاهر، أن مصر استطاعت هزيمة أول وثاني دفعة من العدو في 56، وقبل العدوان كان يعمل في إحدى شركات البترول وأثناء تمويل السفن كبير المهندسين قال له أريد ان أراك حيا المرة القادمة لان العدو يريد أخذ قناة السويس مرة أخرى.

وأوضح أنه أرسل خطابا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر لطلب لقائه، وصلاح سالم رد بالموافقة وأنه تحدث مع الرئيس عبد الناصر وكشف له الحوار الذي دار بينه وبين القبطان الأجنبي، وأرسل على الفور بسد القناة.

https://www.facebook.com/MasrAlola/videos/456591885280984/?t=0

المصدر: elbalad

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