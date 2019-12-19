قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى الشعب المصري عامة وأهالي بورسعيد خاصة بالعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى أن ساحة الشهداء في بورسعيد شهدت أروع البطولات لأهالي المحافظة.
وقال اللواء عادل الغضبان، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية مصر الأولى، إن أهالي بورسعيد سجلوا تاريخا بطوليا خلال 48 يوما، تحدث عنه العالم، وعن أمجاد أبناء المحافظة.
وأوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة حصلت على نصيب الأسد من المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن في نهاية عام 2015 مشروعات تنمية محور قناة السويس من بورسعيد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الغضبان يكشف عن أكبر مشروع في العالم تشهده بورسعيد.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق