الغضبان يكشف عن أكبر مشروع في العالم تشهده بورسعيد.. فيديو

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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى الشعب المصري عامة وأهالي بورسعيد خاصة بالعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى أن ساحة الشهداء في بورسعيد شهدت أروع البطولات لأهالي المحافظة.



وقال اللواء عادل الغضبان، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية مصر الأولى، إن أهالي بورسعيد سجلوا تاريخا بطوليا خلال 48 يوما، تحدث عنه العالم، وعن أمجاد أبناء المحافظة.



وأوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة حصلت على نصيب الأسد من المشروعات القومية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن في نهاية عام 2015 مشروعات تنمية محور قناة السويس من بورسعيد.

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وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الرئيس السيسي كلف بإنشاء أكبر ميناء محوري في الشرق الأوسط، أما التكليف الثاني فهو إنشاء مجموعة أنفاق عملاقة جنوب بورسعيد، والثالث إنشاء المنطقة الحرة الصناعية.وأضاف أن التكليف الرابع كان إنشاء منطقة لوجيستية، مشيرا إلى أننا اليوم نشهد أكبر مزارع سمكية في العالم موجودة في شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 82 ألف فدان.https://www.facebook.com/MasrAlola/videos/780825592329831/?t=0