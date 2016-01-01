حقيقة تواصل الخليفي مع صلاح للانتقال لباريس سان جيرمان

آخر الأخباراخبار الرياضة › حقيقة تواصل الخليفي مع صلاح للانتقال لباريس سان جيرمان

صورة الخبر: محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول



لم يتواصل رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك قنوات "بي إن سبورتس" ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال تواجد الأخير في قطر.

وأشارت بعض التقارير، الى أن باريس سان جيرمان قد يتفاوض حول ضم محمد صلاح بنهاية موسم 2019-2020، حال قام بتدبير الأموال اللازمة للصفقة.

وعلم "يلا كورة" أن ناصر الخليفي لم يتواصل مع محمد صلاح بأي طريقة سواء هاتفيا أو عن طريق وسطاء، ولم يحدث أي لقاء بينهما في قطر خلال الفترة الحالية.

ووفقا لما علمه "يلا كورة" أن رامي عباس محامي صلاح لم يتلق هو الأخر أي اتصال من جانب الخليفي أو أي مسؤول من باريس سان جيرمان من أجل الحديث عن انتقال صلاح للدوري الفرنسي.

ويشارك صلاح مع ليفربول في الوقت الحالي بطولة كأس العالم للأندية في قطر، ويستعد لملاقاة فلامينجو البرازيلي خلال ساعات بنهائي البطولة.

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة تواصل الخليفي مع صلاح للانتقال لباريس سان جيرمان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56231

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager