لم يتواصل رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك قنوات "بي إن سبورتس" ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال تواجد الأخير في قطر.
وأشارت بعض التقارير، الى أن باريس سان جيرمان قد يتفاوض حول ضم محمد صلاح بنهاية موسم 2019-2020، حال قام بتدبير الأموال اللازمة للصفقة.
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التعليقات على حقيقة تواصل الخليفي مع صلاح للانتقال لباريس سان جيرمان
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