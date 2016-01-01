حقيقة تواصل الخليفي مع صلاح للانتقال لباريس سان جيرمان



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول





لم يتواصل رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك قنوات "بي إن سبورتس" ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال تواجد الأخير في قطر.



وأشارت بعض التقارير، الى أن باريس سان جيرمان قد يتفاوض حول ضم محمد صلاح بنهاية موسم 2019-2020، حال قام بتدبير الأموال اللازمة للصفقة.

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وعلم "يلا كورة" أن ناصر الخليفي لم يتواصل مع محمد صلاح بأي طريقة سواء هاتفيا أو عن طريق وسطاء، ولم يحدث أي لقاء بينهما في قطر خلال الفترة الحالية.ووفقا لما علمه "يلا كورة" أن رامي عباس محامي صلاح لم يتلق هو الأخر أي اتصال من جانب الخليفي أو أي مسؤول من باريس سان جيرمان من أجل الحديث عن انتقال صلاح للدوري الفرنسي.ويشارك صلاح مع ليفربول في الوقت الحالي بطولة كأس العالم للأندية في قطر، ويستعد لملاقاة فلامينجو البرازيلي خلال ساعات بنهائي البطولة.