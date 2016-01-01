بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح السبت، اجتماعات وزراء الموارد المائية عن مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
واستَهل الوزراء الاجتماع بكلمات افتتاحية، قبل أن تبدأ الجلسات المغلقة، التي تُختتم غدا الأحد.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاتفاق بين الدول الثلاثة على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة، لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.
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التعليقات على سد النهضة.. انطلاق مباحثات جديدة في الخرطوم
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