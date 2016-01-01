سد النهضة.. انطلاق مباحثات جديدة في الخرطوم

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جانب من الاجتماعات


بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح السبت، اجتماعات وزراء الموارد المائية عن مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

واستَهل الوزراء الاجتماع بكلمات افتتاحية، قبل أن تبدأ الجلسات المغلقة، التي تُختتم غدا الأحد.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاتفاق بين الدول الثلاثة على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة، لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر 2019، فيما عقد الاجتماع الثاني بالقاهرة خلال الفترة بين 2 و3 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر في واشنطن، بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث.

يذكر أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأعقب ذلك اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم بشـأن الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020، سعيا لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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