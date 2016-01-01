

"المريخ 2020" التابعة لناسا تكمل أول اختبار سير وقيادة "المريخ 2020" التابعة لناسا تكمل أول اختبار سير وقيادة

أفاد بيان مختبر الدفع النفاث بالوكالة، في باسادينا في كاليفورنيا، اليوم الخميس، ان "مركبة الفضاء المريخ 2020" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"،أكملت بنجاح أول اختبار سير وقيادة لها.



كما انها فحصت كافة العجلات الضرورية وهي تسير للأمام والخلف والاستدارة على عجلة واحدة، في غرفة مخصصة للبحث بالمختبر، حسبما اظهر التقييم الأولي لنشاطات المركبة الفضائية، الثلاثاء الماضي.



ووفقا لبيان المختبر فإن التحرك القادم لمركبة المريخ 2020، سيكون على تربة المريخ.

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وقال ريتش رايبر، كبير مهندسي نظام الحركة لمركبة المريخ 2020 "إن مركبة المريخ 2020 قد حصلت على رخصة السير"، مضيفا "لقد أثبت الاختبار بشكل واضح أن المركبة يمكن أن تتحرك تحت وزنها الخاص، وقد أظهرت لأول مرة العديد من وظائف السير (أو الملاحة) المستقلة. إنه إنجاز كبير لمركبة المريخ 2020 ".وستبحث مهمة المريخ 2020، المقرر أن تنطلق في يوليو أو أغسطس العام المقبل 2020، عن علامات على وجود حياة ميكروبية سابقة، وخصائص عن مناخ المريخ وجغرافيته، وجمع عينات لعودتها المستقبلية للأرض، وتمهيد الطريق لاستكشاف البشر لهذا الكوكب الأحمر. ومن المقرر أن تهبط على منطقة بالمريخ تعرف بالحفرة صفر (أو خط الزوال الرئيسي على الكوكب)، في 18 فبراير 2021.يذكر أن هذه المهمة لمركبة المريخ 2020، هي جزء من برنامج أكبر يتضمن مهام للقمر، كطريقة للاستعداد لاستكشاف بشري للمريخ، وفقا لمختبر ناسا.