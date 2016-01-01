صور تجسسية تكشف عن ملامح رولز رويس جوست 2021

كشفت صور تجسسية جديدة عن ملامح رولز رويس جوست 2021 بالتحديثات الجديدة.
فعلى الرغم من وجود التمويهات فنشاهد الخطوط المألوفة لـ رولز رويس، مع تغييرات جديدة حيث ستحصل على واجهة أمامية معادة التصميم مع فتحات أكبر، أما العمود الخلفي والزجاج الجانبي فيظهر أكثر استقامة.
وحصلت رولز رويس على قاعدة عجلات مشتركة مع فانتوم وكولينان، مع وجود أجهزة قياس رقمية رياضية و ستأتي جوست بجميع أنواع التقنيات الجديدة.
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