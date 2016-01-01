صور تجسسية تكشف عن ملامح رولز رويس جوست 2021

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صورة الخبر: صور تجسسية تكشف عن ملامح رولز رويس جوست 2021
صور تجسسية تكشف عن ملامح رولز رويس جوست 2021

كشفت صور تجسسية جديدة عن ملامح رولز رويس جوست 2021 بالتحديثات الجديدة.

فعلى الرغم من وجود التمويهات فنشاهد الخطوط المألوفة لـ رولز رويس، مع تغييرات جديدة حيث ستحصل على واجهة أمامية معادة التصميم مع فتحات أكبر، أما العمود الخلفي والزجاج الجانبي فيظهر أكثر استقامة.


وحصلت رولز رويس على قاعدة عجلات مشتركة مع فانتوم وكولينان، مع وجود أجهزة قياس رقمية رياضية و ستأتي جوست بجميع أنواع التقنيات الجديدة.

لا يوجد تفاصيل حول المواصفات الميكانيكية، ولكن من المرجح أن تستمر في استخدام محرك V12 ثنائي التيربو سعة 6.5 لتر، ويمكن أن تكون جوست الكهربائية بالكامل يتم تطويرها في الوقت الحالي.

صورة الخبر: صور تجسسية تكشف عن ملامح رولز رويس جوست 2021

المصدر: سعودى شفت

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