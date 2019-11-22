

أسعار الذهب اليوم.. أسعار الذهب اليوم..

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لدى محلات الصاغة في مصر، وسجل عيار 21 نحو 658 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 564 جنيهًا للجرام

عيار 21 سجل 658 جنيهًا للجرام

عيار 24 سجل 752 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب 5264 جنيهًا

أوقية الذهب 1475 دولارًا



كانت أسعارالذهب قد شهدت انخفاضًا نسبيا خلال التداولات بالبورصات العالمية، حيث سجل تراجعًا في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1481.10 دولار للأوقية.

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يأتي ذلك في إطارعملية التحسن في الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر بفضل تفاؤل بتسوية قريبة لحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.