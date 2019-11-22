استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لدى محلات الصاغة في مصر، وسجل عيار 21 نحو 658 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 564 جنيهًا للجرام
عيار 21 سجل 658 جنيهًا للجرام
عيار 24 سجل 752 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب 5264 جنيهًا
أوقية الذهب 1475 دولارًا
كانت أسعارالذهب قد شهدت انخفاضًا نسبيا خلال التداولات بالبورصات العالمية، حيث سجل تراجعًا في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1481.10 دولار للأوقية.
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