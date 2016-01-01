الذكاء الإصطناعى يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفاة

توصل فريق من الباحثين إلى الذكاء الإصطناعى يستخدم فى توظيف الأنماط والاستدلالات التى تستخدمها أجهزة الكمبيوتر فى التنبؤ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.
ووفقا للدراسة، التى نشرت فى مجلة "أبحاث أمراض القلب" الطبية، يبدو أن استغلال الذكاء الإصطناعى أفضل في التنبؤ بالنوبات القلبية ووفيات القلب مقارنة بتقييم المخاطر السريرية القياسي الذي يستخدمه أطباء القلب.
وقال الباحثون فى "معهد أبحاث التصوير الطبى الحيوى"فى الولايات المتحدة: " أظهرت دراستنا أن دمج تعلم الآلة لعوامل الخطر السريرية وتدابير التصوير يمكن أن يحدد بدقة خطر تعرض المريض لحدث ضار مثل النوبة القلبية أو الوفاة القلبية".
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