

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

كشفت تقرير لوزارة الصحة البريطانية، عن أن حالات الإصابة بالإنفلونزا هذا العام أعلى بمعدل ثمانية مرات مما كانت عليه في نفس الفترة في المملكة المتحدة في الشتاء الماضي، حيث أدت حتى الآن إلى وفاة 23 شخصا وتركت بداية مبكرة لموسم الإنفلونزا 2092 شخصًا بحاجة إلى رعاية في المستشفى للإنفلونزا حتى الآن.



وأوضح تقرير صحيفة "ديلى ميل البريطانية" أنه بالمقارنة، كان هناك 256 حالة دخول إلى المستشفى في نفس النقطة من العام الماضي، وارتفع عدد حالات القبول في وحدة العناية المركزة أيضًا على أساس سنوي، من 169 إلى 540.



وتظهر الإحصاءات أن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب الإنفلونزا هذا الشتاء يزيد ثمانية أضعاف عما كان عليه العام الماضي.

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وقتل الفيروس 23 شخصا حتى الآن هذا الشتاء، أي أكثر من ضعف العدد في العام الماضي عندما سقط تسعة، استسلم ثمانية أشخاص للفيروس في الأسبوع الماضي وحده، وعدد المرضى الذين هرعوا إلى العناية المركزة بالإنفلونزا أعلى بثلاث مرات من الشتاء الماضي.كشفت أرقام الصحة العامة بإنجلترا (PHE) عن أنه تم علاج 540 شخصًا في وحدة العناية المركزة في عام 2019، مقارنة بـ169 عامًا قبل عام.وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من المصابين بالإنفلونزا يتعافون في غضون أسبوعين، لكن المرضى المعرضين للخطر، مثل كبار السن والأطفال الصغار أو المصابين بأمراض خطيرة يمكن أن يصابوا بمرض شديد ويموتوا من مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي.وتضاعفت حالات الإصابة بفيروس الإنفلونزا في ويلز ثلاث مرات تقريبًا في غضون أسبوع- حيث ارتفعت من 232 إلى 690، وفقًا لـ PHE.تظهر الاختبارات أن ما يصل إلى أربعة أخماس الأشخاص الذين أصيبوا بالإنفلونزا بالفعل هذا الشتاء قد أصيبوا بسلالة من فيروس H3N2.ذهب ما يقرب من 12 ألف مريض في جميع أنحاء بريطانيا إلى الطبيب العام الأسبوع الماضي (9-15 ديسمبر) يشكون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل الحمى وآلام العضلات والصداع.