6 طرق لتفادى الانتفاخ

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6 طرق لتفادى الانتفاخ

مع اقتراب موعد احتفالات رأس السنة تتزايد دعوات الاحتفال لتناول المشاوي والكوكيز والحلوى والكعك وأطعمة أخرى عديدة، ويعتبر الانتفاخ من الشكاوى الشائعة بعد هذه الوجبات.

إليك طرق تفادي انتفاخ في هذه الأجواء الاحتفالية:
ـ تناول البروبيوتك أو البكتريا الصديقة (اللبن الزبادي مثلًا) بعد الانتهاء من وجبة غداء أو عشاء كبيرة. يساعد ذلك على تقليل الانتفاخ، وإعادة التوازن المطلوب داخل الأمعاء بين البكتريا الصديقة والضارة.

ـ لا تتحدث وأنت تمضغ أو تبلع الطعام.
ـ تفادى أي نوع من العلكة أو اللبان لأن مضغ هذه الأشياء يزيد الانتفاخ.
ـ حاول تقليل الملح قدر الإمكان، لأنه من عوامل زيادة الانتفاخ واحتباس الماء.
ـ اشرب كوبًا من الماء كل ساعة تقريبًا.
ـ اشرب شاي الأعشاب، مثل البابونج والنعناع والشُّمّر.

المصدر: الدستور

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