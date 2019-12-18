

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 10 21شبين الكوم 10 21طنطا 11 21دمنهور 11 21الإسكندرية 11 21بلطيم 12 22مطروح 11 19السلوم 10 18سيوة 08 20بورسعيد 13 21دمياط 13 21الزقازيق 11 21الإسماعيلية 10 21السويس 10 21العريش 08 21رفح 09 20رأس سدر 11 22نخل 03- 18نويبع 15 23طابا 10 20كاترين 03 18الطور 10 23شرم الشيخ 15 24الغردقة 12 25مرسى علم 16 24الفيوم 10 21بنى سويف 10 21المنيا 06 21أسيوط 06 21سوهاج 09 22قنا 09 23الأقصر 09 25أسوان 11 25أبوسمبل 13 25الوادى الجديد 08 24شلاتين 19 26أبو رماد 18 25حلايب 21 24رأس حدربة 20 25