هنفطر إيه النهارده.. سندوتش الجبن المشكل وبرجر

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هنفطر إيه النهارده.. سندوتش الجبن المشكل وبرجر

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التى يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سندوتش الجبن المشكل وبرجر.

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طريقة عمل سندوتش الجبن المشكل من مطبخ الشيف نورا السادات
مقادير سندوتش الجبن المشكل
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا
جبنة رومي مبشور
طماطم مجففة
زعتر
صوص بيستو جاهز
عيش توست

طريقة تحضير سندوتش الجبن المشكل
* يدهن العيش بصوص البيستو
* توضع عليه الطماطم المجففة والجبنة بأنواعها الرومي المبشورة والموتزريلا والشيدر
* تدخل فرن ساخن حتى تسيح الجبنة
* يقدم ساخنا مع البطاطس الشيبسي

طريقة عمل برجر من مطبخ الشيف أميرة شنب:
مقادير برجر
لحمة مفرومة
فول صويا منقوع
بصل مفروم
ماء بصل
ملح وفلفل
بهارات برجر
بيضة

للتقديم:
طماطم
فلفل رومي
شرائح جبنة
عيش كيزر
كاتشب
مايونيز
مستردة

طريقة تحضير البرجر:
* يخلط ضعف مقدار اللحمة مع فول الصويا، البيضة وجميع التوابل في الكبة.
* يشكل البرجر باستخدام ماء البصل ويسوى على الجانبين في طاسة مدهونة بالزيت.

المصدر: صدى البلد

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