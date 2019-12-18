تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التى يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سندوتش الجبن المشكل وبرجر.
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طريقة عمل سندوتش الجبن المشكل من مطبخ الشيف نورا السادات
مقادير سندوتش الجبن المشكل
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا
جبنة رومي مبشور
طماطم مجففة
زعتر
صوص بيستو جاهز
عيش توست
طريقة تحضير سندوتش الجبن المشكل
* يدهن العيش بصوص البيستو
* توضع عليه الطماطم المجففة والجبنة بأنواعها الرومي المبشورة والموتزريلا والشيدر
* تدخل فرن ساخن حتى تسيح الجبنة
* يقدم ساخنا مع البطاطس الشيبسي
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التعليقات على هنفطر إيه النهارده.. سندوتش الجبن المشكل وبرجر
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