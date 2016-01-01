اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

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صورة الخبر: اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور
اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

بأيادٍ مصرية، وبسواعد أبنائها من الصناع المهرة على أرض المحروسة، إنجاز جديد في مجال النقل ينضم لأسطول النقل العام بالقاهرة.

هنا مصنع قسطور KASTOUR في المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، يتم تصنيع أتوبيس القاهرة الجديد ذو الطابقين Double-decker Cairo’s bus.

وفيا يلي نستعرض لكم أبرز معلومات عن أتوبيس القاهرة الجديد ذي الطابقين:

- يصنع في مصر نسبة تصنيع محلي وصلت إلى ٦٥٪.

- يتسع الأتوبيس لـ ٧٣ راكبًا.

- مزود بواي فاي ومكيف.

- به كاميرات للمراقبة وشاشة أمام السائق لاستعراض الطابق العلوي.
- ويمكن الصعود للطابق العلوب بسلمين أمامي وخلفي.

- التعاقد على ١٢ أتوبيسا في المرحلة الأولى للعمل على خطين.

- الخط الأول يضم: قسم الحدائق، حدائق القبة - الفنجري، وأرض المعارض، والأوتوستراد، ونادي السكة، ومحور الشهيد، والمشير شارع التسعين، والجامعة الأمريكية.

- الخط الثاني يضم: المرج - الدائري، القاهرة الجديدة، التجمع الثالث، الجامعة الألمانية.

- سعر التذكرة 10 جنيهات.

- حصلت الشركة المصنعة للأتوبيس على علامة "بكل فخر صنع في مصر".

كان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة السابق، أطلق أول الأتوبيسات ذات الطابقين لأول مرة في أسطول النقل العام، العام الماضي، ومن المقرر الاستعانة بنحو 40 أتوبيسا.

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المصدر: صدى البلد

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