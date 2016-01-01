أسعار سيات seat من الوكيل بتحديث اليوم

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أسعار سيات seat من الوكيل بتحديث اليوم

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من التغيرات التي أثرت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا.

ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

وفيما يلي نستعرض أسعار سيات اليوم في مصر.
seat egypt

seat ibiza 2020
سيات ابيزا بسعر 350.000 جنيه.
سيات ابيزا 2020

seat leon 2020
سيات ليون بسعر 390.000 جنيه.

seat toledo 2020
سيات توليدو تبدأ من 275.000 جنيه حتى 310.000 جنيه لأعلى فئة.

seat ateca 2020
سيات اتيكا تبدأ من 419.000 جنيه حتى 550.000 جنيه لأعلى فئة.
seat arona 2020
سيات ارونا تبدأ من 319.000 جنيه حتى 375.000 جنيه لأعلى فئة.
seat

المصدر: صدى البلد

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