لطلاب جامعة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة بالعربي

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رحبت جامعة القاهرة بالمشاركة في مبادرة "بالعربي"، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ وذلك للارتقاء بلغتنا العربية، والدعوة للتمسك باستخدام اللغة العربية الصحيحة؛ بغية الحفاظ على عروبتنا وهويتنا الثقافية وخصوصيتنا الحضارية.



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ومن أهم محاور هذه المشاركة الإعلان عن مسابقة تحمل اسم المبادرة "بالعربي":تشمل المسابقة ثلاث جوائز:1- جائزة لأفضل كتاب يبرز جماليات اللغة العربية وسلاستها.2- جائزة لأفضل كتاب يرصد الأخطاء الشائعة في اللغة العربية.3- جائزة لأفضل كتاب في طرائق تدريس اللغة العربية.وهناك مساران للجائزة، يخصص لكل مسار منهما ثلاث جوائز:• المسار الأول: أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أو من العاملين بها، أو من خريجيها.• المسار الثاني: أن يكون المتقدم من طلاب جامعة القاهرة؛ سواء في مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا.وتتمثل أهم شروط المسابقة فيما يلي:1- أن يكون العمل المقدم أصيلا، ولم يسبق له الحصول على أية جائزة.2- لا يجوز التقدم في أكثر من فرع من الفروع الثلاث للجائزة.3- يتم تحكيم الأعمال المقدمة تحكيمًا علميًّا من قِبل لجنة من الأساتذة المتخصصين، في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها اللجنة.4- يحصل كل فائز - في كل جائزة من الجوائز الثلاثة لكلا المسارين- على مبلغ عشرة آلاف جنيه، ودرع الجامعة.وعلى من يرغب في التقدم للجائزة - في أي فرع من الفروع المذكورة- بتسليم ثلاث نسخ ورقية من الكتاب، وكذلك نسخة إلكترونية منه، مشفوعة بسيرة ذاتية للمتقدم، وملء استمارة المشاركة في المسابقة، محددًا بها مساره والفرع الذي يرغب بتحكيم الكتاب ضمنه، وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير 2020. علمًا بأنه لن يتم إرجاع الأعمال المقدمة إلى أصحابها، سواء فازوا بالجائزة أم لا.