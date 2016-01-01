فحص 117 طالبة بجامعة الزقازيق ضمن حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي



جامعة الزقازيق جامعة الزقازيق



أعلنت الدكتورة نهلة الجمال، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، عن حصاد أولى فعاليات حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي، بكليتي التجارة والآداب، والتي أطلقها القطاع تحت رعاية الدكتور "عثمان شعلان" رئيس الجامعة.



وأشارت المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، إلى أن الحملة شهدت الكشف على 117 من الطالبات وعضوات هيئة التدريس والعاملات بالجهاز الإداري والخدمات المعاونة بالكليتين، بمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم طب الأورام في كلية الطب البشري بالجامعة.



وأضافت نهلة الجمال، انها حرصت في أثناء تواجد أعضاء الحملة بكلية الآداب على الالتقاء بطلاب الكلية في محاضرة توعوية، أعربت خلالها عن سعادتها بتواجدها بينهم (طلاب وطالبات) بالفرقة الثانية قسم اللغة العربية؛ لتوعيتهم بخطورة المرض وأهمية الاطمئنان والكشف الدوري.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، إلى أن أمراض الأورام لا تصيب السيدات فقط بل تصيب الجنسين كما تعتبر أورام الثدي من أسهل وأسرع الأنواع استجابة للعلاج إذا ما تم اكتشافها ومعالجتها مبكرًا.وأضافت نهلة الجمال أن دور طلاب الكلية يبدأ بعد هذه الخطوة بتوعية أفراد الأسرة والأقارب والجيران وعلى مستوى القرية أو الحى أو المدينة التي ينتمي إليها ، مؤكدة أن الحملة ستستأنف فعالياتها بباقي الكليات بعد الانتهاء من أعمال الإمتحانات للفصل الدراسي الأول للوصول بجامعة الزقازيق إلى جامعة تتمتع بخدمات طبية متميزة ، كما ستجوب الحملة قرى ومراكز محافظة الشرقية من خلال القوافل الطبية والتمريضية ضمن فعاليات مهرجان البيئة السابع عشر .ومن جهتها، أكدت علا الفرارجي، أستاذ طب الأورام، أن الحملة لاقت إقبالًا كبيرًا في اليوم الأول لها، رغم ظروف الاستعداد للامتحانات بالكليات.وأوضحت علا الفرارجي، أستاذ طب الأورام، أنه تم إجراء الكشف والفحص الطبي بالعيادة الطبية لكليتي التجارة والآداب، وتم تحويل بعض الحالات لإجراء الاشعة والتحاليل اللازمة؛ لزيادة الاطمئنان.وأشارت أستاذ طب الأورام، إلى أن نسبة الإصابة بأورام الثدي، عالية، فكل 8 سيدات بينهن سيدة مصابة بالمرض، لافتة إلى أن فحص الثدي لا بد وأن يتم بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة، وفي حالة الشك بظهور تغيرات أو الاحساس بالألم في الثدي؛ لا بد من التوجه فورا للطبيب والفحص الإكلينيكي.