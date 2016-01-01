تشعر الأم بالحيرة عند اختيار "سرير" مناسب لطفلها، والذى يجب أن يوفر له الشعور بالراحة والارسترخاء أثناء النوم، فضلًا عن الحماية حتى لا يتعرض للسقوط ويصاب، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على بعض أنواع أسرة للأطفال أقل من عام، وفقاً لما ذكره موقع "crateandbarrel".
أسرة قابلة للتحويل
تُعرف أسرة الأطفال القابلة للتحويل، بأنها مناسبة للطفل حيث يمكن تغير حجمها وفقاً لتغير نمو الطفل، حتى سن المدرسة، ومن ناحية أخرى تعتبر خيار مثالى لدى الأسرة التى تخطط فى إنجاب المزيد من الأطفال.
سرير هزاز
يعد هذا النوع مناسبا للأطفال التى تبلغ أشهر قليلة من العمر، وذلك لصغر حجمه كما يحمى الطفل من السقوط على الأرض، ويناسب غرف النوم الضيقة، حيث لا يشغل مساحة كبيرة من الغرفة، ويمكن نقله من غرفة لأخرى، كما يتوفر بالسرير "هزاز" ليساعد الطفل على النوم.
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التعليقات على أشكال مختلفة لسرير الأطفال أقل من سنة.. ينفع تسافر بيه وما بياخدش مساحة
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