التنورة الكويلتيد "المحشية" أحدث صيحات موضة الشتاء 2020.. اعرفى إزاى تلبسيها

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صورة الخبر: التنورة الكويلتيد
التنورة الكويلتيد


التنورة الكويلتيد من أكثر الأزياء التي ستأخذ مكانتها هذا الشتاء بعد ان رأيناها على منصات عروض الأزياء في أسابيع الموضة من خلال الفساتين والمعاطف، فالخامة المحشوة ظهرت بأكثر من شكل هذا العام، ولا يعتبر الـ (quilted) ليست اختراعًا جديدًا لكنه في حقيقة الأمر ظهر في القرن الثامن عشر وتطور بعد ذلك حتى وصل إلى هذا الشكل.

ولأننا دائمًا في البرد نبحث عن الدفء بجانب الموضة أيضًا فتعتبر التنورة الكويلتيد مناسبة جدًا هذا الشتاء، خاصة أن إصداراتها ذات لمسات عصرية ومريحة للغاية، ولكن هناك بعض النساء قد يشعرن بالخوف من إضافة وزن إضافي إلى أجسادهن بتلك التنورة بسبب غرزتها الواسعة، هذا الأمر ليس حقيقة خاصة ان هناك أحجام وأشكال مختلفة من الغرز سنعرضها لهن في التقرير.

عند اختيارك للتنورة الكويلتيد عليكِ فقط أن تختارى موديل ذو قصة وغرزة تحقق لكِ التوازن بين الجزئين العلوي والسفلي لكى تحظين بإطلالة عصرية مبهرة.

ولا تترددى أبدًا في اختيار هذا النوع من الملابس فهناك الكثير من الأفكار الملهمة لابتكار أسلوب رائع يبرز شخصيتكِ بشكل مثالي هذا الشتاء.

المصدر: youm7

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