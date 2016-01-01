موسم الأعياد يقترب والاستعداد للاحتفال بقدوم عام جديد خلال أيام قريبة، وللحفاظ على الصحة فى موسم العطلات هذا يقترح مركز السيطرة على الأمراض بعض النصائح المهمة للوقاية من الإصابات خلال الاحتفال برأس السنة.
نصائح للاحتفال برأس السنة دون مشاكل صحية:
1- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون.
2- غطي فمك وأنفك عند السعال أو العطس.
3- ابق جافًا وارتد ملابسك بحرارة في عدة طبقات.
4- الحصول على قسط كاف من النوم.
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التعليقات على عيد واتبسط فى الكريسماس بدون أمراض ومشاكل صحية.. روشتة للاحتفال بأمان
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