تربية الأطفال للكلاب يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالفصام بنسبة 24%



تربية الأطفال للكلاب تربية الأطفال للكلاب



وجود حيوان أليف فى المنزل يعزز الصحة العقلية، حيث أظهرت دراسة أن تربية الكلاب لها العديد من الإيجابيات بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بالفصام.



ووجد الباحثون أن البالغين الذين كانوا يمتلكون كلبًا قبل أن يبلغوا من العمر 13 عامًا كانوا أقل عرضة للإصابة باضطراب الصحة العقلية بنسبة 24 ٪، حيث يعتقد العلماء أن اللعب معهم يمكن أن يقلل من التوتر.





شملت الدراسة 1300 شخص بالغ، وكشفت الدراسة التى نشرت في مجلة " PLOS ONE" أن مخالطة الأطفال للكلاب فى سن مبكرة يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالفصام في وقت لاحق من الحياة.



وفقا للدراسة فقد ارتبطت الاضطرابات النفسية الخطيرة بالتغيرات في نظام المناعة المرتبطة بالعوامل البيئية في الحياة المبكرة.



ولاحظ الباحثون انخفاضا واضحا في مخاطر الإصابة بالفصام في حالة الأشخاص الذين لديهم كلاب أليفة كأطفال صغار.

