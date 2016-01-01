الوخز بالإبر علاج صينى قديم يمكن أن يساعد على فقدان الوزن ولكن احذر من مخاطره

آخر الأخبارالصحة والجمال › الوخز بالإبر علاج صينى قديم يمكن أن يساعد على فقدان الوزن ولكن احذر من مخاطره

صورة الخبر: الوخز بالإبر
الوخز بالإبر


قد يساعد الوخز بالإبر - أحد أنواع العلاج الصيني القديم - على فقدان الوزن، ووفقا لدراسة في المجلة الطبية البريطانية BMJ فيمكن أن يساعد الوخز بالإبر في التخلص من عدد من الكيلوجرمات، بسبب التحفيز المستمر لخمس نقاط فى الجسم قد تساعد على تقليل الدهون فى البطن.



يقول الخبراء إن الوخز بالإبر يساعدك على إنقاص الوزن وتحفيز الهضم والتخلص من الماء الزائد فى الجسم، وقد يساعد الوخز بالإبر على إزالة السموم من الجسم إلى جانب إطلاق الإندورفين وتحسين الأيض.

الوخز بالإبر لإنقاص الوزن
الغرض الرئيسي من الوخز بالإبر هو شفاء قنوات الطاقة في الجسم، حيث يعتقد الصينيون أنه عندما يتم حظر هذه القنوات سوف تتراكم السموم التي يمكن أن تؤثر على الجسم والعقل، ولكن الآلية الدقيقة التي يعمل بها الوخز بالإبر غير معروفة، لكن إدخال إبر الوخز يؤدي إلى إطلاق الإندورفين الذى له تأثير مهدئ ومريح يجعل من السهل التعامل مع الإجهاد والإحباط والقلق.

الوخز بالأبر لتخفيف ألم
الوخز بالإبر معروف بقدرته على تخفيف الألم فى جميع مناطق الجسم، بما فى ذلك المناطق الداخلية، وسيتم توجيه تدفق الدم والطاقة إلى المنطقة الداخلية المؤلمة.

آثار جانبية للوخز بالأبر
دعونا أيضًا نلقى نظرة على بعض الآثار الجانبية لهذا العلاج.
يمكن أن يسبب إصابة:
إذا لم يكن الشخص الذي تراه محترفًا ولم يكن حريصًا، فقد يقوم بإدخال الإبر في الأماكن الخاطئة، مما قد يسبب العدوى أو مشاكل صحية أخرى.

التلوث الإشعاعى
يمكن أن تتعرض إبر الوخز للتلوث في بعض الأحيان إذا لم يتم تعقيمها بشكل صحيح.

انخفاض ضغط الدم
يعانى بعض المرضى من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم أو شعور مفاجئ بالضعف أثناء جلسة الوخز بالإبر.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الوخز بالإبر علاج صينى قديم يمكن أن يساعد على فقدان الوزن ولكن احذر من مخاطره

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74737

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager