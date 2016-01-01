الوخز بالإبر علاج صينى قديم يمكن أن يساعد على فقدان الوزن ولكن احذر من مخاطره



الوخز بالإبر الوخز بالإبر



قد يساعد الوخز بالإبر - أحد أنواع العلاج الصيني القديم - على فقدان الوزن، ووفقا لدراسة في المجلة الطبية البريطانية BMJ فيمكن أن يساعد الوخز بالإبر في التخلص من عدد من الكيلوجرمات، بسبب التحفيز المستمر لخمس نقاط فى الجسم قد تساعد على تقليل الدهون فى البطن.







يقول الخبراء إن الوخز بالإبر يساعدك على إنقاص الوزن وتحفيز الهضم والتخلص من الماء الزائد فى الجسم، وقد يساعد الوخز بالإبر على إزالة السموم من الجسم إلى جانب إطلاق الإندورفين وتحسين الأيض.



الوخز بالإبر لإنقاص الوزن

الغرض الرئيسي من الوخز بالإبر هو شفاء قنوات الطاقة في الجسم، حيث يعتقد الصينيون أنه عندما يتم حظر هذه القنوات سوف تتراكم السموم التي يمكن أن تؤثر على الجسم والعقل، ولكن الآلية الدقيقة التي يعمل بها الوخز بالإبر غير معروفة، لكن إدخال إبر الوخز يؤدي إلى إطلاق الإندورفين الذى له تأثير مهدئ ومريح يجعل من السهل التعامل مع الإجهاد والإحباط والقلق.

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الوخز بالأبر لتخفيف ألمالوخز بالإبر معروف بقدرته على تخفيف الألم فى جميع مناطق الجسم، بما فى ذلك المناطق الداخلية، وسيتم توجيه تدفق الدم والطاقة إلى المنطقة الداخلية المؤلمة.آثار جانبية للوخز بالأبردعونا أيضًا نلقى نظرة على بعض الآثار الجانبية لهذا العلاج.يمكن أن يسبب إصابة:إذا لم يكن الشخص الذي تراه محترفًا ولم يكن حريصًا، فقد يقوم بإدخال الإبر في الأماكن الخاطئة، مما قد يسبب العدوى أو مشاكل صحية أخرى.التلوث الإشعاعىيمكن أن تتعرض إبر الوخز للتلوث في بعض الأحيان إذا لم يتم تعقيمها بشكل صحيح.انخفاض ضغط الدميعانى بعض المرضى من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم أو شعور مفاجئ بالضعف أثناء جلسة الوخز بالإبر.