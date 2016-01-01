الوخز بالإبر علاج صينى قديم يمكن أن يساعد على فقدان الوزن ولكن احذر من مخاطره

قد يساعد الوخز بالإبر - أحد أنواع العلاج الصيني القديم - على فقدان الوزن، ووفقا لدراسة في المجلة الطبية البريطانية BMJ فيمكن أن يساعد الوخز بالإبر في التخلص من عدد من الكيلوجرمات، بسبب التحفيز المستمر لخمس نقاط فى الجسم قد تساعد على تقليل الدهون فى البطن.
يقول الخبراء إن الوخز بالإبر يساعدك على إنقاص الوزن وتحفيز الهضم والتخلص من الماء الزائد فى الجسم، وقد يساعد الوخز بالإبر على إزالة السموم من الجسم إلى جانب إطلاق الإندورفين وتحسين الأيض.
الوخز بالإبر لإنقاص الوزن
الغرض الرئيسي من الوخز بالإبر هو شفاء قنوات الطاقة في الجسم، حيث يعتقد الصينيون أنه عندما يتم حظر هذه القنوات سوف تتراكم السموم التي يمكن أن تؤثر على الجسم والعقل، ولكن الآلية الدقيقة التي يعمل بها الوخز بالإبر غير معروفة، لكن إدخال إبر الوخز يؤدي إلى إطلاق الإندورفين الذى له تأثير مهدئ ومريح يجعل من السهل التعامل مع الإجهاد والإحباط والقلق.
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