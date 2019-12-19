السيسي يوجه بتطبيق أفضل معايير السلامة بالطرق خلال تفقد كبارى مصر الجديدة

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي


تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق "القاهرة – السويس" الصحراوي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام اعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية.



وحرص الرئيس علي الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة علي سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.

المصدر: youm7

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