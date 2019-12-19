تعرف على عقوبة الإتجار فى الطائرات اللاسلكية بعد ضبط 23 طائرة بالجمالية

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تعرف على عقوبة الإتجار فى الطائرات اللاسلكية


تحفظت نيابة الجمالية الجزئية، على 23 طائرة تعمل بالريموت كنترول محظور تداولها، و10 آلاف كرة بلاستيكية مصنعة من مواد مجهولة المصدر داخل محلات بالجمالية.

ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 216 لسنة 2017، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، والاتجار فيها حظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون فرض فى مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأى غرض إرهابى، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة على أنه فى كل الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.

المصدر: youm7

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