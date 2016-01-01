اشتباكات بين الجيش اللبناني والمحتجين على تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › اشتباكات بين الجيش اللبناني والمحتجين على تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة

صورة الخبر: اشتباكات بين الجيش اللبناني والمحتجين
اشتباكات بين الجيش اللبناني والمحتجين


اندلعت اشتباكات بين المحتجين والجيش اللبناني، حيث فرقت قوات الأمن مئات من أنصار رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، ممن يرفضون تكليف رئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، المدعوم من حزب الله.

وأفادت شبكة "ال بي سي" بوقوع إصابات بين صفوف القوى الأمنية والجيش اثر تعرضهم للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية في كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت.

وتجددت الاشتباكات عقب تكليف الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، حسان دياب، برئاسة الحكومة في البلاد خلفًا للرئيس المستقيل، الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتًا لصالح دياب.

فيما أطلقت قوات الجيش لغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين لتفريقهم.

وفور الإعلان عن تكليف دياب، خرج المتظاهرون منددين بالقرار، كما قطع بعضهم الطرقات في بيروت وطربلس وصيدا.

كما وصلت مجموعة أخرى من المحتجين إلى محيط منزل رئيس الحكومة الجديد مرددين شعارات رافضة لتكليفه، ومؤيدة للحريري.

المصدر: شبكة "ال بي سي"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اشتباكات بين الجيش اللبناني والمحتجين على تكليف حسان دياب برئاسة الحكومة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33720

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager