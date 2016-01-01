صدمة لـ بيراميدز.. إصابة أحمد الشناوي



أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز



تعرض أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للإصابة خلال مشاركته في المران الختامي للفريق اليوم استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري والتي تقام مساء السبت باستاد الجيش في السويس.



وتولى الدكتور أيمن فريد طبيب فريق الكرة إجراء الكشف والفحوصات الطبية على الحارس والتي أكدت إصابته بتورم في اليد تعرض له خلال المران.



وبعد التشاور بين الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الفني، والجهاز الطبي تقرر منح أحمد الشناوي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة حتى يتعافى من إصابته وبالتالي يغيب عن مباراة المصري.

