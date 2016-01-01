شهد استاد القاهرة الدولي انفعالا شديدا من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على لاعبي الفريق عقب انتهاء الشوط الثاني لمباراة الزمالك وسموحة المقامة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.
وأعرب رئيس الزمالك عن غضبه الشديد للاعبين أثناء تواجده في مدرجات استاد القاهرة، بسبب إهدار الفرص السهلة وفشل لاعبو الزمالك في إحراز هدف التقدم.
ووصل نادي الزمالك إلى النقطة الـ14 من 8 مباريات حيث فاز في أربع مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم في مثلهم.
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التعليقات على بعد التعادل مع سموحة | ماذا فعل مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك؟
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