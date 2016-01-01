بعد التعادل مع سموحة | ماذا فعل مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك؟

آخر الأخباراخبار الرياضة › بعد التعادل مع سموحة | ماذا فعل مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك؟

صورة الخبر: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك


شهد استاد القاهرة الدولي انفعالا شديدا من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على لاعبي الفريق عقب انتهاء الشوط الثاني لمباراة الزمالك وسموحة المقامة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

وأعرب رئيس الزمالك عن غضبه الشديد للاعبين أثناء تواجده في مدرجات استاد القاهرة، بسبب إهدار الفرص السهلة وفشل لاعبو الزمالك في إحراز هدف التقدم.

ووصل نادي الزمالك إلى النقطة الـ14 من 8 مباريات حيث فاز في أربع مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم في مثلهم.

وواصل الزمالك نتائجه السلبية وذلك عقب هزيمته على يد فريق طلائع الجيش الاثنين الماضي بالجولة الماضية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد التعادل مع سموحة | ماذا فعل مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65670

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager