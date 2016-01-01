بعد التعادل مع سموحة | ماذا فعل مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك؟



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك



شهد استاد القاهرة الدولي انفعالا شديدا من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على لاعبي الفريق عقب انتهاء الشوط الثاني لمباراة الزمالك وسموحة المقامة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.



وأعرب رئيس الزمالك عن غضبه الشديد للاعبين أثناء تواجده في مدرجات استاد القاهرة، بسبب إهدار الفرص السهلة وفشل لاعبو الزمالك في إحراز هدف التقدم.



ووصل نادي الزمالك إلى النقطة الـ14 من 8 مباريات حيث فاز في أربع مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم في مثلهم.

قد يعجبك أيضا...

وواصل الزمالك نتائجه السلبية وذلك عقب هزيمته على يد فريق طلائع الجيش الاثنين الماضي بالجولة الماضية.