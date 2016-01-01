تعرف على موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2020

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شهر رمضان


قال ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن شهر رمضان المقبل سيكون الجمعة 24 أبريل 2020 وأن عيد الفطر يوافق الأحد 24 مايو والجمعة 31 يوليو 2020 سيوافق عيد الأضحى المبارك.

وتابع الجروان يبزغ هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 أبريل 2020 الساعة 06:26 ، و يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي و يغرب بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة.

وأضاف تتحسن ظروف الرؤية البصرية في المناطق الغربية من الجزيرة العربية وفرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 ابريل غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441 ، فيما يولد هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال.

وأردف : أما شهر ذي الحجة فيهل هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 أي بعد غروب الشمس ويشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك وفقا للحسابات الفلكية.

المصدر: elbalad

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