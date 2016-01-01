

مجلة مرموقة تكشف عن "الإنجاز العلمي الاستثنائي" لعام 2019! مجلة مرموقة تكشف عن "الإنجاز العلمي الاستثنائي" لعام 2019!

أثارت أول صورة رائعة لثقب أسود في الكون جدلا كبيرا هذا العام، لتكون الإنجاز العلمي الأكثر استثنائية في 2019.



وتطلب الأمر استخدام تلسكوب افتراضي يعتمد على مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية حول الأرض، وتعاون أكثر من 200 باحث حول العالم.



والآن، نال الإنجاز الرائع المتمثل في تصوير ثقب أسود في مركز مجرة على بعد 55 مليون سنة ضوئية، تكريما من قبل كافة العلوم، عبر مجلة Science المرموقة.

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ويمكن القول إن الثقوب السوداء غير مرئية، ولكن المادة شديدة الحرارة التي تدور حولها، تشكل حلقة من الضوء تكشف عن "فم" الكائن نفسه، بناء على صورة ظل (أو ما يسمى بفن الخيال).وتُعرف الحدود هذه باسم "أفق الحدث"، وهذا ما تم تصويره على نطاق هائل.وقال تيم أبنزلر، محرر أخبار Science: "كان هذا العام رائعا بالنسبة للعلم، ولكن ما الذي يمكن أن يكون أكثر تشويقا من رؤية ثقب أسود في الواقع؟. يبدو الأمر وكأنه سحر، لكنه كان إنجازا مذهلا حقا للعمل الجماعي والتكنولوجيا".وأضاف الاختراق العلمي، الذي أُعلن عنه في 10 أبريل، دعما كبيرا لنظرية آينشتاين للنسبية العامة، ويمكن أن يساعد في الإجابة عن الأسئلة القديمة حول طبيعة الثقوب السوداء.وركزت الصورة على نتائج أول تشغيل كامل لشبكة المراقبة، التي شُغّلت عام 2017 من خلال تعاون العلماء، الذين يشغلون 8 مراصد راديوية.وتمكّن فريق Event Horizon Telescope من التقاط صورة ظلية للثقب الأسود الهائل الضخم، الذي يقع في مركز Messier 87.وقال روجر بلاندفورد، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة ستانفورد: "ما زلت مندهشا. لا أعتقد أن أيا منا تخيل الصورة الرمزية التي أُنتجت".تجدر الإشارة إلى أن نجاح التجربة تصدر الصفحات الأولى في الأخبار حول العالم، وسرعان ما أصبحت الصورة الأكثر رواجا في تاريخ موقع National Science Foundation.