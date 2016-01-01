رغم أن الأمر يبدو بسيطا، تقول شركة صناعة السيارات البريطانية جاجوار لاند روفر المتخصصة فى صناعة السيارات الفاخرة، إن الكثيرين من ملاك سياراتها يستخدمون طراز ديفيندر بالأخص في نقل كلابهم، حيث تترك مخالب الكلاب خدوشًا على مؤخرة السيارة مما يشكل مصدر إزعاج.
لذلك طور مهندسو الشركة المملوكة لمجموعة تاتا موتورز جروب الهندية وسيلة لمعرفة تأثير مخالب الكلاب على الأسطح المطلية اللامعة لسيارة الطرق الوعرة البريطانية.
ومع استخدام كلب حقيقي والكثير من لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي، طور المهندسون مخالب آلية تعمل بنفس طريقة عمل مخالب الكلاب لاختبار تحمل سطح السيارة لمخالب الكلاب.
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التعليقات على مخالب اصطناعية لاختبار تأثير الكلاب على سيارات لاند روفر
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