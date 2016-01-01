

بي إم دبليو تضيف نظام "أندرويد أوتو" لسياراتها بي إم دبليو تضيف نظام "أندرويد أوتو" لسياراتها

أعلنت شركة بي إم دبليو المتخصصة فى صناعة السيارات الفاخرة، عن تجهيز موديلاتها بنظام أندرويد أوتو اعتبارًا من منتصف العام القادم.



وأوضحت الشركة الألمانية، أن أصحاب سياراتها سيتمكنون من توصيل هواتفهم الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، بالسيارة لاسلكيا بدءا من الإصدار BMW Operating System 7.0، وذلك للاستفادة من معلومات هامة أثناء القيادة مثل خطوط السير الموصى بها والمواعيد القادمة.



