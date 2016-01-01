كاديلاك ستعود إلى تسمية سياراتها بأسماء تقليدية بدءًا من عام 2022

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كاديلاك ستعود إلى تسمية سياراتها بأسماء تقليدية بدءًا من عام 2022

تعتزم كاديلاك إطلاق أسماء تقليدية على سياراتها الجديدة التي تنوي الكشف عنها في المستقبل. وتعني بأسماء تقليدية أنها لن تعتمد على إختصارات أبجدية وأرقام للدلالة على السيارات كما هو الحال في السيارات الحالية مثل CT5 أو XT4. بل ستعمد إلى أسماء تقليدية تضفي تألقًا للسيارة المعني وتجعل له قابلية أكثر في التعرف عليه ضمن زحام السيارات.

ستبدأ كاديلاك بتطبيق إستراتيجيتها في إطلاق المسميات على سياراتها الكهربائية التي ستعلن عنها في المستقبل. ويتوقع أن تكون الـ SUV الكهربائية التي كشفت عن نسختها الإختبارية في وقت سابق من عام 2019 أول السيارات التي ستحمل إسمًا حقيقيًا. ولم يتم التأكيد على ما إذا كانت كاديلاك ستتبع نفس النهج للسيارات التي تعمل بمحركات البنزين أم أن المسميات ستقتصر على السيارات الكهربائية فحسب.

المصدر: سعودى شفت

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