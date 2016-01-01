بشكل رسمي تم يوم الأربعاء 18 ديسمبر من عام 2019 الحالي توقيع عقد الاندماج بين مجموعتين من أكبر مجموعات السيارات في العالم، وهما مجموعة بيجو-سيتروين المعروفة باسم PSA ومجموعة فيات-كرايسلر المعروفة باسم FCA.
وينص عقد الاندماج والشركة الجديد بين المجموعتين على أن كل مجموعة لها نصيب 50% من الكيان الجديد بعد الاندماج، والذي سيمثل في الوقت الحالي رابع أكبر مجموعة مصنعة للسيارات في العالم، وذلك بنسبة مبيعات متوقعة تبلغ 8.7 مليون سيارة سنويا.
وتم تقدير الدخل السنوي للكيان الجديد بمبلغ 190 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ نسبة الربح الصافي منهم 12.2 مليار دولار، وتم حساب هذه الأرقام طبقا للتقارير المالية السنوية للمجموعتين عن دخلهما خلال عام 2018 الماضي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بشكل رسمي.. توقيع عقد اندماج مجموعتي بيجو-سيتروين وفيات-كرايسلر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق