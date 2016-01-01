

بشكل رسمي.. توقيع عقد اندماج مجموعتي بيجو-سيتروين وفيات-كرايسلر بشكل رسمي.. توقيع عقد اندماج مجموعتي بيجو-سيتروين وفيات-كرايسلر

بشكل رسمي تم يوم الأربعاء 18 ديسمبر من عام 2019 الحالي توقيع عقد الاندماج بين مجموعتين من أكبر مجموعات السيارات في العالم، وهما مجموعة بيجو-سيتروين المعروفة باسم PSA ومجموعة فيات-كرايسلر المعروفة باسم FCA.



وينص عقد الاندماج والشركة الجديد بين المجموعتين على أن كل مجموعة لها نصيب 50% من الكيان الجديد بعد الاندماج، والذي سيمثل في الوقت الحالي رابع أكبر مجموعة مصنعة للسيارات في العالم، وذلك بنسبة مبيعات متوقعة تبلغ 8.7 مليون سيارة سنويا.



وتم تقدير الدخل السنوي للكيان الجديد بمبلغ 190 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ نسبة الربح الصافي منهم 12.2 مليار دولار، وتم حساب هذه الأرقام طبقا للتقارير المالية السنوية للمجموعتين عن دخلهما خلال عام 2018 الماضي.

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ونص العقد أيضا على أن السيارات التي سيتم إنتاجها من خلال الكيان الجديد سيتم تصميم أكثر من 60% منها على قاعدتين للعجلات فقط، الأولى للسيارات الصغيرة والثانية للسيارات المدمجة متوسطة الحجم، ويتوقع أن يبلغ إنتاج 3 مليون سيارة سنويا من الفئات السابق ذكرها.وسيتكون مجلس الإدارة للكيان الجديد من 11 عضو، منهم 5 من مجموعة فيات-كرايسلر ومن حاملي أسهمها، و5 سيتم ترشيحهم من مجموعة بيجو-سيتروين، بينما سيشغل منصب رئيس مجلس إدارة الكيان الجديد (منصب الرئيس التنفيذي) كارلوس ترافيرس، والذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيجو-سيتروين، وسيشغل هذا المنصب الجديد لمدة محددة تصل إلى خمس سنوات فقط.