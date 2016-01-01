

تنطلق 2021.. بي إم دبليو تكشف عن سيارة كهربائية جديدة.. تسير 600 كلم في الشحنة الواحدة تنطلق 2021.. بي إم دبليو تكشف عن سيارة كهربائية جديدة.. تسير 600 كلم في الشحنة الواحدة

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة عن إطلاق السيارة الكهربائية i4 الجديدة بحلول عام 2021 لتشعل نار المنافسة مع السيارة تسلا 3.



وأوضحت الشركة الألمانية، أن السيارة الصالون رباعية الأبواب ذات تصميم الكوبيه الجذاب تعتمد على سواعد محرك كهربائي يزأر بقوة 530 حصان ليدفع سيارة الفئة المتوسطة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4 ثوان تقريبا، في حين تتخطى السرعة القصوى حاجز 200 كلم/س.



وتمتاز السيارة الكهربائية i4 الجديدة بمدى سير يصل إلى نحو 600 كلم، وذلك بفضل التجهيز ببطارية عالية الجهد سعة 80 كيلووات ساعة، والتي يمكن شحنها بنسبة 80% في غضون 35 دقيقة تقريبا.











