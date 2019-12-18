

محكمة أوروبية: من يسقط عليه القهوة في الطائرة يستحق التعويض محكمة أوروبية: من يسقط عليه القهوة في الطائرة يستحق التعويض

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكماً بإمكانية الحصول على تعويض من أي شركة طيران، حال سقوط قهوة ساخنة على أحد الركاب، حتى وإن لم تكن عوامل الطيران هي المتسببة في ذلك. وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، أوضحت المحكمة، أن مثل هذه الإصابات، ليس بالضرورة أن يكون المتسبب فيها عوامل السفر لكي تشكل أسباباً لتعويض الراكب.



جاء هذا الحكم في قضية نمساوية طالبت فيها راكبة تعويضاً مادياً، بعد سقوط قهوة والدها عليها خلال رحلة الطيران. بدورها زعمت شركة طيران نيكي النمساوية، المدعي عليها، أنها تكون مسؤولة فقط إذا وقعت الإصابة بسبب عوامل مرتبطة بالطيران.



إلا أن قرار المحكمة الأوروبية نص على: ليس بالضرورة أن يكون مثل هذا الحادث مرتبطاً بالطيران. ولا تزال محكمة نمساوية تبحث مصير طلب الفتاه.

