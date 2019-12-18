

بسيطة وملهمة.. ابتكارات إبداعية لحياة أسهل بسيطة وملهمة.. ابتكارات إبداعية لحياة أسهل

كثيرة هي المواقف الصعبة التي نواجهها، ونتمنى خلالها لو نملك ابتكارات إبداعية، أو الحلول السحرية من أجل إراحتنا، الأمر الذي يبدو وأنه جذب اهتمام بعض الشركات، التي ظهرت لنا بابتكارات إبداعية تخدم المجتمع بأفضل وأبسط الطرق أحيانا.



أرجوحة خاصة



لم تغفل إدارة هذه الملاهي البسيطة الاهتمام بزوارها من مستخدمي الكراسي المتحركة، حيث صممت تلك الأرجوحة المجهزة لاستقبالهم بمنتهى الراحة واليسر.

قد يعجبك أيضا...

عربة تسوق وشاحنمن المؤكد أنك ستجد عربة للتسوق خلال الشراء من المتاجر الكبرى، إلا أن المفاجأة حين يكون في نفس العربة شاحن مرفق بها يمكن أن ينقذ هاتفك قبل نفاد شحنه.عربة تسوق وخريطةهنا تعاملت إدارة هذا المتجر بجدية مع عدم إلمام بعض العملاء بأماكن السلع والمنتجات، لذا أرفقت مع عربة التسوق خريطة تجعل الأمور أكثر سهولة.البيتزا للجميعمن الوارد أن يتشارك الأصدقاء علبة واحدة من البيتزا، لذا صمم أحد المطاعم “العلبة” بهذه الطريقة الإبداعية، التي تسمح لكل فرد بالحصول على القطعة الخاصة به ببساطة.علبة ومنضدةبواسطة تلك العلبة للبيتزا، ستتناول طعامك الشهي من موقعك المفضل على الفراش، من دون الحاجة للجلوس على مقعد ومنضدة.تغليف مثاليهنا يصبح حمل وشراء ثمرة جوز الهند، غير معقد على الإطلاق.مرحاض الأب والابنةعندما يرغب الأب في اصطحاب طفلته الصغيرة للحمام، من دون أن تضطر إلى دخول ذلك المخصص للرجال، تأتي تلك الحمامات الخاصة للأب والابنة، لتزيل التعقيدات.للأطفال حقوقيدرك هذا المطعم للبيتزا أهمية الاعتناء بجميع العملاء مهما كانوا صغارا، لذا أعد هذه الأدراج لاستقبال الأطفال الذين يرغبون في مشاهدة طعامهم المفضل وهو يجهز.خطوط على الحائطلا تتواجد خطوط الاصطفاف على الأرض فحسب، بل على الحائط أيضا، لتسهل مهمة ركن السيارة على قائدها.كلاب في المكتباتحرصا على تشجيع الأطفال الصغار على القراءة، وضعت مكتبات في الولايات المتحدة وفنلندا بعض الكلاب بداخلها، للجلوس بجانب الأطفال أثناء قراءة كتبهم المفضلة، وكأنها تستمع لهم بكل اهتمام.حقوق الحيوانوالنهاية مع صاحب مطعم في البرازيل، أراد أن يطعم الكلاب كما يطعم البشر، فوضع لها الطعام والشراب بهذا الابتكار البسيط