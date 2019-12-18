

الأنفلونزا والربو ورينود.. طرق الوقاية من أمراض مرتبطة بفصل الشتاء الأنفلونزا والربو ورينود.. طرق الوقاية من أمراض مرتبطة بفصل الشتاء

بين الأنفلونزا الموسمية، وزيادة فرص الإصابة للبرد، وتفاقم مشاكل القلب والحساسية، تتعدد الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء، التي بعضها تتطلب إجراءات وقائية عن طريق أخذ الأمصال، وأخرى بحاجة لمعرفة معلومات عن كيفية التعامل عند الإصابة بها.



نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية.. أكثر الأمراض انتشارا في الشتاء

ويعد أكثر الأمراض انتشارا في فصل الشتاء، هي نزلات البرد، التي تحدث بسبب عدوى فيروسية، وتتراوح إصابة البالغين بعدوى البرد، أو الأنفلونزا خلال العام الواحد، من 2-3، وكلما ارتفع هذا العدد، كلما دل على ضعف مناعة الشخص، وأنه بحاجة إلى رعاية طبية، أما الأطفال فيزيد عدد المرات، وفقا لما أورده موقع "medicinenet".



ومع زيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد، تتفاقم أمراض القلب، وبحسب عدد من الدراسات، التي قدمها أطباء القلب، فإن البرد قد يكون سببا في حدوث أزمة قلبية مفاجئة، بسبب تأثيره على الأوعية الدموية.

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زيادة معدلات الإصابة بالبرد تؤثر على القلبوللوقاية من حدوث أزمات قلبية مفاجئة خلال فصل الشتاء، عدم التعرض للبرد، بحسب ما أكده الدكتور محمد حسن خليل، استشاري القلب، خلال حديثه مع "الوطن"، مضيفا أن على الرجال الذين فوق سن الـ45 عاما، تناول يوميا قرص أو قرصين "إسبرين".الفرق بين نزلات البرد والأنفلونزاوعادة ما يصاب الأشخاص بالأنفلونزا ونزلات البرد في الشتاء، دون معرفة الفرق بينهما، ذلك الأمر الذي أوضحته الدكتورة ليلى شلبي، استشاري أمراض القلب، فالاثنان أمراض فيروسات، لكن نزلة البرد تسببها فيروسات متعددة، تزيد على 200 نوع، أما الأنفلونزا الموسمية، فتسببها 3 سلالات معروفة ABC.ومن أجل الوقاية من الأنفلونزا إلى حد كبير، يعتمد على مصل يحضر سنويا، ضد الأنواع المتوقع وجودها، ويوصي بتناول مصل الأنفلونزا، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة غير المعدية، مثل السكر وارتفاع الضغط الدم، من كبار السن والأطفال.الالتهاب الرئوي والنزلات المعوية.. إصابات مرتبطة بفصل الشتاءومن بين الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء، ويتوافر لها تطعيمات للوقاية، مصل الالتهاب الرئوي "المكورات الرئوية"، الذي يساعد على القضاء على الالتهاب الرئوي، فضلا عن تطعيم فيروس الروتا، وهو الفيروس المتسبب في النزلات المعوية والجفاف، ويُجرى إعطائه للأطفال قبل عمر الـ6 أشهر، بحسب ما قاله الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال تصريحات سابقة لـ"الوطن".نصائح للوقاية من مرض "متلازمة رينود" في الشتاءويعد مرض رينود، ضمن الإصابات المرتبطة بفصل الشتاء، والذي يحدث بسبب ضيق الشرايين، التي تمد الجلد بالدم، والمرتبط بدرجات الحرارة الباردة، ويؤدي هذا بدوره، إلى تحول اليدين وأصابع القدمين، وأحيانًا أجزاء أخرى من الجسم إلى اللون الأبيض أو الأزرق، مع الشعور بالخدر، ثم التحول إلى اللون الأحمر، عندما يعود تدفق الدم.وشرح الدكتور أيمن رفعت، استشاري الأوعية الدموية، لـ"الوطن"، تفاصيل مرض "رينود"، قائلا: إنه يحدث نتيجة التعرض للبرد أو الماء البارد، مضيفا أن "رينود"، في الغالب هي حالة ليست خطيرة، إلا لو كانت مصاحبة لبعض أمراض المناعة، إذ في هذه الحالة، قد تؤدي إلى حدوث غرغرينا.ونصح استشاري الأوعية الدموية، المصابين بتلك الحالة، بارتداء قفازات، وعدم التعرض للبرد، وبعض الأدوية وتجنب التدخين، فضلا عن استشارة الطبيب، بجانب التمرين بانتظام، لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية، وتقليل استخدام الكافيين والكحوليات.وبخلاف ما سبق، هناك أيضا بعض الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء، ذكرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، من بينها التهاب المعدة والتهاب الحلق للأطفال، فضلا عن "الربو" والمرتبط بمن لديهم حساسية ومشاكل في الجهاز التنفسي.