اعترف رجل له صلات بمقاتلي داعش في العراق يدعى عبد الماجد معروف أحمد يعمل لدى شركة طيران أمريكية أمام محكمة ميامي الفيدرالية، بتورطه في عملية تخريب طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، كانت تحمل 150 راكبا.
فيما كشفت وزارة العدل - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما ويعمل ميكانيكي، وجهت إليه تهمة "محاولة تخريب طائرة"، والتي تستوجب الحبس لمدة تصل إلى 20 عاما.
يشار إلى أن الحادث وقع في 4 يوليو الماضي، خلال رحلة كان من المقرر أن تغادر ميامي في اتجاه ناساو، عاصمة البهاماس.
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التعليقات على "ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة
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