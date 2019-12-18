

"ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة "ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة

اعترف رجل له صلات بمقاتلي داعش في العراق يدعى عبد الماجد معروف أحمد يعمل لدى شركة طيران أمريكية أمام محكمة ميامي الفيدرالية، بتورطه في عملية تخريب طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، كانت تحمل 150 راكبا.



فيما كشفت وزارة العدل - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما ويعمل ميكانيكي، وجهت إليه تهمة "محاولة تخريب طائرة"، والتي تستوجب الحبس لمدة تصل إلى 20 عاما.



يشار إلى أن الحادث وقع في 4 يوليو الماضي، خلال رحلة كان من المقرر أن تغادر ميامي في اتجاه ناساو، عاصمة البهاماس.

قد يعجبك أيضا...

واكتشف أحد عمال الصيانة وجود مادة من "البوليستيرين" في مقدمة (أنف) الطائرة، التي كانت من طراز "بوينغ 737"، مما أدى إلى تعطل آلية متخصصة في مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة الطيران والارتفاع ودرجة اهتزاز الطائرة.