"ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة

آخر الأخباراخبار منوعة › "ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة

صورة الخبر: "ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة
"ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة

اعترف رجل له صلات بمقاتلي داعش في العراق يدعى عبد الماجد معروف أحمد يعمل لدى شركة طيران أمريكية أمام محكمة ميامي الفيدرالية، بتورطه في عملية تخريب طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، كانت تحمل 150 راكبا.

فيما كشفت وزارة العدل - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما ويعمل ميكانيكي، وجهت إليه تهمة "محاولة تخريب طائرة"، والتي تستوجب الحبس لمدة تصل إلى 20 عاما.

يشار إلى أن الحادث وقع في 4 يوليو الماضي، خلال رحلة كان من المقرر أن تغادر ميامي في اتجاه ناساو، عاصمة البهاماس.

واكتشف أحد عمال الصيانة وجود مادة من "البوليستيرين" في مقدمة (أنف) الطائرة، التي كانت من طراز "بوينغ 737"، مما أدى إلى تعطل آلية متخصصة في مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة الطيران والارتفاع ودرجة اهتزاز الطائرة.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "ميكانيكي داعش" اعترف.. والتحقيق كشف فعلته بمقدمة الطائرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5170

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager