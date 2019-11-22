

تراجع أسهم اليابان بفعل جني أرباح في شركات كبيرة بعد صعود تراجع أسهم اليابان بفعل جني أرباح في شركات كبيرة بعد صعود

تراجع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي باع فيه مستثمرون الأسهم لجني الأرباح، لا سيما في الشركات الكبيرة وفي الوقت الذي يترقبون فيه وضوحا أكبر بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الذي أُعلن الأسبوع الماضي.



ونزل المؤشر نيكي 0.2% إلى 23816.63 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18%إلى 1733.07 نقطة، مع تراجع المؤشر توبكس 30 الأساسي للشركات الكبيرة 0.56%.



وفي الأسبوع، هبط المؤشر نيكي القياسي 0.9% تقريبا بعد مكاسب حققها على مدى ثلاثة أسابيع.

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واختار المستثمرون جني الأرباح قبيل عطلة نهاية العام بعد أن بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في 14 شهرا في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفضل أنباء استكمال اتفاق تجاري مؤقت بين واشنطنوبكين.وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك، الذي صعد ما يزيد عن عشرة بالمئة في الشهر الفائت، 0.6%.ونزل سهم سوني كورب، أحد أقوى الأسهم أداء على مدى الشهر المنصرم، 1.7%.ومن بين شركات التكنولوجيا الكبيرة، هبط سهم فانوك لصناعة الروبوت 2.2%، بينما تراجع سهم كينس 0.6%.