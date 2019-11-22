تراجع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي باع فيه مستثمرون الأسهم لجني الأرباح، لا سيما في الشركات الكبيرة وفي الوقت الذي يترقبون فيه وضوحا أكبر بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الذي أُعلن الأسبوع الماضي.
ونزل المؤشر نيكي 0.2% إلى 23816.63 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18%إلى 1733.07 نقطة، مع تراجع المؤشر توبكس 30 الأساسي للشركات الكبيرة 0.56%.
وفي الأسبوع، هبط المؤشر نيكي القياسي 0.9% تقريبا بعد مكاسب حققها على مدى ثلاثة أسابيع.
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التعليقات على تراجع أسهم اليابان بفعل جني أرباح في شركات كبيرة بعد صعود
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