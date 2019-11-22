تراجع اليورو .. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-12-2019

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صورة الخبر: تراجع اليورو .. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-12-2019
تراجع اليورو .. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-12-2019

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الجمعة 20-12-2019 استقرارا على أسعارها خلال تعاملات أمس الخميس، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو وفقا للبنك المركزي المصري 17.76 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش عن مستهل الأمس، والجنيه الاسترليني سجل 20.90 جنيه للشراء و21.03 جنيه للبيع بتراجع 12 قرشا عن مستهل الأمس.

ووصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16.29 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 14.58 جنيه للشراء و14.67 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني 2.28 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

وعن أسعار العملات العربية اليوم، الجمعة، سجل الريال السعودي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 52.65 جنيه للشراء و52.99 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي وصل إلى 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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