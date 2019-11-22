ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

صورة الخبر: ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم
ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضراوات، في الأسواق التجارية وسوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة.



ترصد"بوابة الوفد" أسعار الخضراوات اليوم، حيث تراوحت أسعار الطماطم، من 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل من 5 إلى 7 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، والفاصوليا بـ6 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيهًا.

أما سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و 3.5 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97527

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager