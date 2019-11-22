

ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضراوات، في الأسواق التجارية وسوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة.







ترصد"بوابة الوفد" أسعار الخضراوات اليوم، حيث تراوحت أسعار الطماطم، من 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6 جنيهات، والبصل من 5 إلى 7 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، والفاصوليا بـ6 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيهًا.



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أما سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و 3.5 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.